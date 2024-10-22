Hasipoğlu: Amaç ve hedef otelin yıkılmasına sebep olan herkesin en ağır cezayı almasıdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun BRT’ye açıklama yaptı.

Hasipoğlu ’18.Saat’ programında yaptığı açıklamada, 4’üncü duruşmanın yapıldığını ve 4’üncü bilirkişi raporunun konuşulduğuna işaret ederek, Türkiye hukukunda bu raporların büyük önem taşıdığını söyledi.

Amaç ve hedefin otelin yıkılmasına sebep olan herkesin en ağır cezayı alması olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, avukatların bu yönde çabaladığını ve kamuda izni verenlerin de yargılanması için girişim yaptığını aktardı.

İsias’ta ciddi bir sahtekarlık olduğunu ve bunun da günün sonunda net bir şekilde ortaya çıkacağını belirten Hasipoğlu, “o bölgede bir tek o bina yıkılmıştır ve bu bile bize gerçeği gösteriyor” dedi.