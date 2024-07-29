Hasipoğlu: ''Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarf edilen sözleri şiddetle kınıyoruz''

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sarf edilen sözleri kınadı.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 40 bin masum insanı gözünü kırpmadan öldürmeyi meziyet sananların, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerini büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

“İsrail Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile onları alkışlayanlara Anavatan Türkiye’miz boyun eğmez” diyen Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Psikolojisi bozuk insanların dünya barışına, insanlığa bundan sonra kazandıracakları bir şey olamaz.

Nazi zulmünü yaşamış, ama Nazi kültürünü böylesine benimsemiş zihinlerin sözlerini esefle kınıyor, mazlumların sesi Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sarf edilen bu sözleri şiddetle kınıyoruz.”

-“İsimleri katliamlarla, soykırımla ve cinayetlerle anılanlar, adalet önünde hesap verecek”

İsimleri katliamlarla, soykırımla ve cinayetlerle anılanların, adalet önünde hesap vereceğini vurgulayan Oğuzhan Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünlere, ‘dünya beşten büyüktür’ diyerek, Kıbrıs Türk halkının BM Olağan Genel Kurullarında sesi olmuş, nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek, gelmiştir.

Bundan sonra da adil bir dünya düzeni ve mazlumların korunduğu bir sistem için, takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne göndereceğinden şüphemiz yoktur.”