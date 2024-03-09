Hasipoğlu, Arifoğlu’nun vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Eski Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlerinden Tuncer Arifoğlu yaşamını kaybetti. UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Tuncer Arifoğlu'nun vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak, onun devlete ve millete adanmışlığını ve UBP'ye sağladığı katkıları vurguladı.

Hasipoğlu, mesajında "Ulusal Birlik Partisi ile simgelemiş, partimizin kurucularından, genel sekreterlik yapmış, kendisini devletine ve milletine adamış değerli büyüğümüz Tuncer Arifoğlu’nun vefatından derin üzüntü duyuyoruz

UBP’ye kuruluşundan itibaren hizmet etmiş, uzun yıllar bürokratlık ve bakanlık görevinde bulunmuş, Erenköy Mücahidi Abimiz Tuncer Arifoğlu, Kooperatif Merkez Bankası aracılığı ile devletine kazandırdığı unutulmaz hizmetlerle kalbimizde yaşayacaktır.

Tuncer Arfioğlu’na Allah’tan Rahmet, ailesine, sevenlerine ve UBP’ye başsağlığı diliyorum."ifadelerini kullandı.