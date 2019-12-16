Hasipoğlu: Komitemiz masadan sahaya indi!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu kişisel sosyal medya hesabından Av ve Avla ilgili Yaban Hayatı yasa tasarısı hakında açıklama yaptı. Hasipoğlu "Bu yasa sadece avcılık veya avcılar ile ilgili düzenlemeleri değil, avla ilgili yaban hayatını da düzenlemektedir. Yasa çalışmalarında da sadece KKTCAvcılık Federasyonunu değil, Taşkent Doğa Parkı, BiyologlarDerneği, Kuş-Kor ve Yeşil Barış Hareketi gibi sivil toplum örgüt ve derneklerinin de görüşlerini alarak, komitemizden geçecek olan bir yasa tasarısıdır" ifadelerini kullandı.

İşte Hasipoğlu'nun açıklamaları...

Avcılar her zaman avlamaz kurtarır da!

Meclis Hukuk ve Siyasi işler komitemiz Av ve Avla ilgili Yaban Hayatı yasa tasarısının son halini vermek için masadan Sahaya indi!

Sahada, #TatlısuBelediye çalışanı #Yilmazüredi ve nizamaydın isimli iki Avci kardeşimiz ovada buldukları iki günlük tavşanı Avcılık Federasyonu Başkanı Sayın Erhan Keser ve Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat’a teslim ettiler. Sevimli tavşan şimdi #TaşkentDoğaParkında emin ellerde.

Avcılık ülkemizde sektör olmuş vaziyette. Ciddi anlamda düzenlenmesi gerekiyordu.

Bu yasa sadece avcılık veya avcılar ile ilgili düzenlemeri değil, avla ilgili yaban hayatını da düzenlemektedir. Yasa çalışmalarında da sadece #KKTCAvcılık Federasyonunu değil, Taşkent Doğa Parkı, #BiyologlarDerneği, Kuş-Kor ve Yeşil Barış Hareketi gibi sivil toplum örgüt ve derneklerinin de görüşlerini alarak, komitemizden geçecek olan bir yasa tasarısıdır.

“Yasa tasarısı, her konuda olmasa bile, paydaşlar arasında önemli uzlaşılar sağlanarak ve paydaşların özverili çalışmaları ile sonuçlanan bir sürecin ürünüdür. Ben öncelikle İç İşleri Bakanlığına, tüm ilgili federasyon, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına, komite üyelerine ve çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim

Bu yasa ile Av kuşunun ve av hayvanlarının neler olduğu tanımlanmış ve bunların avlanabilme sınırları belirlenmiş, Av Koruma görevlilerinin istihdamı, görev ve yetkileri tanımlanmış, Avlanmanın yasaklandığı Cep Bölge tanımlanmış, Eğtim Avlağı oluşturulmuş, kapalı mevsimde av ve doğadan köpek gezdirme ile kurllar konmuş, Av ruhsatı alabilecek olan kişiler ve yabancılar düzenlenmiş, Avlanma yöntemleri, Av tüfeği ve araçlarla ilgili kuralar getirilmiş, Merkezi av komisyonuna danışmanlık yapacak bir Danışma Kurulu oluşturulmuş, Öğrenci Avcı belirlenmiş, Av hayvanlarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili kurallar konulmuştur.

Yasamızı yeni yılda yürürlüğe girmesini hedefliyoruz. Tüm Av ve Yaban Hayat ile ilgilenen herkese hayırlı olmasını temenni ederim.

16/12/2019 10:45