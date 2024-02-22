Hasipoğlu: Başbakan Üstel’in Azerbaycan ziyareti tarihi nitelikte

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı Manşet+ programında gündemi değerlendirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in Azerbaycan ziyaretinin önemine değinen Hasipoğlu, Azerbaycan’ın güçlü bir ülke olduğunun altını çizerek, “kendimizi her zaman üç devlet tek millet olarak görmekteyiz” dedi.

Başbakan Üstel’in gerçekleştirmekte olduğu Azerbaycan ziyaretini “tarihi bir olay” olarak tanımlayan Hasipoğlu, UBP ile AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamında üç partinin tüm kurulları ile çok daha sıkı bir işbirliği içerisinde olacağını anlattı.

Hasipoğlu, KKTC’nin uluslararası platformda hak ettiği yeri alması açısından Üstel’in Azerbaycan ziyaretinin taşıdığı öneme dikkat çekerek, “hem siyasal partilerimiz hem sivil toplum örgütlerimiz hem de meclisimizle ve cumhurbaşanımızla bu mücadeleyi vermeliyiz. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve hak ettiğimiz yeri alacağız” dedi.

Hükümet icraatlarına ilişkin olarak, üçlü koalisyonda 24 sandalyeye sahip UBP’nin sürekli olarak istikrarın önemini savunduğunu anımsatan Hasipoğlu, ülkenin icraata ve yatırıma ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Hasipoğlu, vatandaşın sorunlarının çözümü için istikrar gerektiğini yineleyerek, bugüne kadar devam eden istikrarlı sürecin halen sıkıntısız bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, “tabii bu yıl içerisinde kurultaylar gerçekleşecek. Kurultaylarda her parti içerisinde sancı da olabilir, yumuşak bir geçiş de olabilir. Bu demokrasinin gereğidir, tüketilmesi gereken bir süreçtir. Siyasi partiler yasası azami üç yılda bir kurultayların yapılmasını emretmektedir. Biz de UBP olarak kurultayımızı yapacağız. En geç Ekim ayının sonuna kadar da yapmamız lazım. Tarih tam netleşmedi, merkez yönetim kurulunda ve parti meclisinde oturup konuşacağız. Eylül sonu ya da Ekim başlarında kurultayı yapmayı planlamaktayız” dedi.

Hasipoğlu, UBP ve YDP’de yıl içinde gerçekleşecek kurultayların meclis ve hükümet çalışmalarına olumsuz bir yansıması olmayacağını ifade etti.