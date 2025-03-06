Hasipoğlu, Bern ziyareti kapsamında gerçekleştirdikleri temasları değerlendirdi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İsviçe’nin Başkenti Bern ziyareti kapsamında gerçekleştirdikleri temasları değerlendirdi.

UBP'den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, İsviçre Devleti ve Diyalog Forumu’nun davetlisi olarak bulunduğu Bern’de İsviçre Meclis Başkanı Dominique Bühler ile görüştüklerini ve İsviçre Meclisi’ni ziyaret ederek Meclis genel kurulu çalışmaları sonrasında milletvekilleri ile bir araya geldiklerini açıkladı. Hasipoğlu ayrıca, Meclis ziyareti kapsamında, İsvicre'nin Ekonomi, Enerji ve Çevre Bakanı Christoph Ammann, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantıları Kıbrıs Masası Başkanı Milletvekili Laurent Wehrli, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Büyükelçi Claudio Fischer ile de biraraya geldiklerini belirtti.

Yaptıkları görüşmelerde, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hakkında bilgi verip, İsviçre sisteminin egemenlik anlayışı hakkında bilgi aldıklarını anlatan Hasipoğlu, “Devletimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.