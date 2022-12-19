Hasipoğlu: Biz artık egemen eşitlik ve uluslararası eşit statümüzü talep ediyoruz

KKTC’den UBP, Türkiye Cumhuriyeti’nden AK Parti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Yeni Azerbaycan Partisi “3 Devlet Bir Millet Basın Toplantısı” düzenledi.

Lefkoşa’da yer alan basın toplantısı “tarihi” olarak nitelendi, KKTC’nin tanınma ve haksız izolasyonların kaldırılması mücadelesi ile her alanda üç ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek beyan edildi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in davetiyle KKTC’ye gelen Türkiye’nin iktidar Partisi AK Parti ve Azerbaycan’daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi, KKTC iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi yetkilileriyle bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov ve heyetleri ile bugün toplantı yaptı.

Şehitlik ziyareti de gerçekleştiren heyetlerde, KKTC ziyaretinde Numan Kurtulmuş’a, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov’a da Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan eşlik ediyor.

Ercan Havaalanı’nda heyeti, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşıladı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partilerinin yetkilileri toplantı ve şehitlik ziyaretinin ardından Lefkoşa Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Üstel’in davetiyle UBP’nin misafiri olarak ülkeye gelen Kurtulmuş ve Budaqov’a teşekkür ederek, günü “çok anlamlı ve önemli bir gün” olarak niteledi.

KKTC iktidar partisi UBP’nin davetlisi olarak KKTC’ye gelen Azerbaycan ve Türkiye iktidar partileri temsilcilerinin şehitlik ziyareti yaptığını ayrıca ortak toplantı yapıldığını ifade eden Hasipoğlu, KKTC’nin yeni vizyonu, iki devletli çözüme destek verildiğini, bu açıdan da anlamlı ve önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, özellikle BM’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında yaptığı izolasyonların kaldırılması ve tanınma çağrısı ile KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye kabul edilmesinin önemine dikkat çekti.

Bu aşamada Türkiye ve Azerbaycan’ın önemli çabalar ortaya koyduğunu ve takdire şayan olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Ülke ve parti adına şükranlarını sundu.

UBP’nin amacının KKTC’yi yaşatmak olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Biz artık egemen eşitlik ve uluslararası eşit statümüzü talep ediyoruz, ambargoların kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Hasipoğlu, bugün tarihi bir toplantı yaptıklarını da ifade ederek, daha sık bir araya gelip haklı davalarını anlatmaya devam edeceklerini, kardeşlik ilişkilerini geliştireceklerini söyledi.

Hasipoğlu, ziyaretin kendilerine güç verdiğini de vurguladı, şükranlarını sundu.

Bu habere tepkiniz:



19/12/2022 14:58