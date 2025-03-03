Hasipoğlu: BM Güvenlik Konseyi çözümü değil, çözümsüzlüğü körüklemekte

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 4 Mart 1964 tarihli 186 Sayılı kararın 61. inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

BM’nin, 61 yıldır adada Kıbrıs Türk tarafının iradesini yok sayarak, herhangi bir anlaşma yapmaksızın bulunduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyetini sözde temsil eden Güney Kıbrıs Rum yönetimine destek verdiğini söyleyen Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kıbrıs Türklerini yok etmek için Rum silahlı güçlerinin başlattığı saldırıların gölgesinde, günün konjonktör kapmasında krize geçici bir çıkış yolu diye gündeme getirilen 186 Sayılı kararla, BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yegane ülke olarak kabul etmiş, Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını görmezden geleceğini o tarihten ilan etmiştir.

Geçirmiş olduğumuz tüm sonuçsuz müzakere süreçlerini de dikkate alırsak, artık bu karar çağdışı kalmıştır ve adanın gerçekleri ışığında revize edilmelidir. BM Güvenlik Konseyi, Kofi Annan’ın 2004 yılında kaleme aldığı raporuna artık değer vermeli ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara bir son vermelidir.

186 Sayılı karar ile BM Güvenlik Konseyi çözümü değil, çözümsüzlüğü körüklemekte ve Kıbrıs’ta Rum tarafına konfor alanı yaratmaya devam etmektedir.

Hukuk, eşitlik, insanlık ve yaşam hakkı bu kararla hiçe sayılmıştır.

BM ve Güvenlik Konseyi’nin bu hatanın bedelini her fırsatta Kıbrıs Türküne ödetmeye çalıştığını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

En son 2017 Yılı’nda Crans Montana’da federal müzakere sürecinin son görüşmesinde 186 Sayılı karardan aldığı güçle dönemin Rum Lideri Anastasiadis ve veliahtı Hristodulidis masadan geriye bakmadan kalkmıştır.

2017, Anavatan Türkiye ile KKTC’nin yeni politikasının penceresini açmıştır.

Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teslim edilmesini çoktan hak etmiştir.

Üç yıl ardarda BM Genel kurullarında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuşmalarında ifade ettiği gibi ‘artık dünya devletlerinin KKTC ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurma zamanı gelmiştir .

Son yıllarda dünya siyasi arenasında yaşanan hızlı gelişme süreci içerisinde, Türkiye’nin desteği ile KKTC’de uluslararası alanda er ya da geç hak ettiği yeri alacak, Türk devletleri ve diğer önemli dünya kuruluşları ile bağlarını güçlendirmesinin önündeki engeller ileriki süreçte tek tek aşılacaktır.