Hasipoğlu: Bu hafta içerisinde kabinenin adı konacaktır

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı programda hükümet kurma çalışmalarında gelinen son aşamayı anlattı.

Parti olarak bugün kendi içlerinde değerlendirme yapacaklarını ifade eden Hasipoğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri tüm temasları bugünkü toplantıda ele alacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, hükümet kurma konusunda tüm partilere eşit mesafede olduklarının altını çizerek, görüştükleri partilere vizyonlarını sözlü ve yazılı ilettiklerini kaydetti.

Yaptıkları tüm görüşmelerde, iç meselelerde ve yapılacak reformlarda tüm partilerle bir yakınlaşma gözlemlediklerini aktaran Hasipoğlu, “daha önce yapılması gereken ama bir şekilde yapılamamış işleri önümüzde bulunan beş yılda bir takvim içerisinde yapmak istiyoruz” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bugün bir yanıt beklediklerini ifade ederek, “Çok ciddi bir vizyon ortaya koyduk ve onlar da ciddiye aldılar. CTP alternatifi devam ediyor ve CTP sadece muhalefette kalır söylemi benim için artık geçersiz olmuştur” ifadelerini kullandı.

Diğer partilerden de olumlu bir geri dönüş gözlemlediklerini ortaya koyan Hasipoğlu, görüştükleri tüm partilerde UBP ile ortak olmak isteğini görmelerinin kendileri adına sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, “tüm partilere kapımız açık olmakla birlikte günün sonunda biz de bu hafta biraz acele edeceğiz. Çünkü artık işbaşı yapmak istiyoruz” dedi.

Hükümeti CTP ile kurmak gibi bir öncelikleri bulunmadığının altını çizen Hasipoğlu, “tüm partilere eşitiz, hangi parti veya partilerle uyumlu olacaksak hükümet o yönde olacak. Öncelik diye bir durum söz konusu değil. Bizim tercihimiz 27 artı olacaktır. DP, HP ya da YDP’den biriyle değil de bu partilerin ikisiyle birlikte. CTP dışında bir partiyle ikili bir hükümet şu an için ufukta görünmüyor” şeklinde konuştu.

“bu hafta içerisinde kabinenin adı konacaktır” diyen Hasipoğlu, hedeflerinin Çarşamba gününe hükümeti kurmak olduğunu vurguladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, bugünden itibaren bakanlıklar konusunun da konuşulmaya başlanacağını dile getirerek, “UBP eski UBP değil, koalisyon ortaklığı yapacağımız partilerin bir çoğu da eski gücünde değil” ifadeleriyle son seçimden sonra oluşan sandalye sayısına dikkat çekti ve bakanlık dağılımlarının bu gerçek ışığında olacağının altını çizdi.

“yeni güçlere göre bakanlık dağılımı gerçekleşecektir” diyen Hasipoğlu, İçişleri-Dışişleri ve Maliye gibi bazı bakanlıkların UBP için temel bakanlıklar olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, bir soru üzerine 27 sandalyeli bir hükümet oluşması halinde bunun bir “mecburiyet hükümeti” olduğunu söylemenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

BRT

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14/02/2022 14:19