Hasipoğlu: Çalışma hayatında bir reformu gerçekleştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Mesleki Yeterlilik Yasası çerçevesinde “KKTC Yeterlilikler Çerçevesini” ilan etti. Avrupa Birliği genel çerçevesi olan 8 seviye esas alınarak belirlenen KKTC Yeterlilikler Çerçevesi ile kısa sürede yeterliliklere bağlı eğitimlerin de önünün açılması hedefleniyor.

KKTC Yeterlilikler Çerçevesinin ilanı için Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatlarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan yetkililer katıldı.

ÇAVUŞOĞLU: “UZUN YILLARDIR YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİR ÜRÜNÜ”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilikler Çerçevesi’nin uzun yıllardır yapılan çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıktığını anlattı.

Yeterlilik çerçevesinin oluşturulması kararının; ise Yaşam Boyu Öğrenme ve Mesleki Eğitim konseptleri dahilinde yapılan farklı proje ve iş birliği çalışmalarının gelişimi sonucunda ortaya çıktığını belirten Çavuşoğlu, “2000’li yılların ortasında Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Daireye bağlı okullarda görevli gönüllü öğretmenler tarafından başlatılmış, 2006 yılında METGE (Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi ) ve MEYAP ( Mesleki Teknik Eğitim Yapılandırma Projesi) ve AB projeleriyle devam edilmiş, günümüze kadar olan süreçte de odalar, meslek birlikleri ve üniversiteler gibi paydaşların da devreye girmesiyle Mesleki Yeterlilik Çerçevesi seviyelendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar ışığında 35/2020 sayılı Mesleki Yeterlilik Yasası hazırlanmış ve Meclis’imizden oy birliği ile kabul edilip 6 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yasaya bağlı Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Tanımlanması, Sınıflandırılması, Karşılaştırılması ve İlanı Tüzüğü, 28 Haziran 2021 tarihinde çıkarılmıştır” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Mesleki Yeterlilik Yasası ile ulusal yeterliliklerin esaslarının belirlenmesinin; ölçme, değerlendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin kurulmasının; ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesinin sağlanmasının ve meslek komiteleri ve sektör konseylerinin çalışmalarına yasal statü kazandırarak paydaşlarla iş birliği potansiyelinin artırılmasının sağlandığını aktardı.

“KALİTELİ İŞ GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞUN DOLDURULMASI AMAÇLANMAKTADIR”

Çerçevenin amaçlarından da bahseden Çavuşoğlu, “Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, mesleki ve teknik alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesiyle mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ile iş hayatının beklentilerine yönelik kaliteli işgücünün yetiştirilmesi adına çok önemli bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, yeterlilikler çerçevesinin ülkeye, mevcut yeterliliklerin kapsamlı bir şekilde bir araya getirilmesi; yurt dışında alınan yeterliliklerle ülke yeterliliklerinin karşılaştırılması; yeterliliklerin kalitesinin artırılması; yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve sistemli bir şekilde desteklenmesi; ulusal ve uluslararası şeffaflık ve tanınabilirliğin en üst düzeyde karşılanması; toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam fırsatları yaratılması gibi faydalar sağlayacağını vurguladı.

KKTC Yeterlilikler Çerçevesinin ilanı ile paydaşlarıyla bu yöndeki iş birliğini daha da güçlendirerek ülkede ilk olan uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Daha çok iş hayatının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, geleceğimizi çok daha fazla aydınlatacaktır. Sertifikasyon sistemi ile çok daha esnek bir yapı kurgulanmış olup ihtiyaca göre sertifika verilebilmesi ile çok daha kısa sürede yeterliliklere bağlı eğitimlerin de önü açılacaktır” dedi.

Birçok uluslararası ve yerel uzmanlar sayesinde geliştirilen Yeterlilik Çerçevesinin, Avrupa Birliği genel çerçevesi olan 8 seviye esas alınarak belirlendiği bilgisini aktaran Çavuşoğlu, birçok ülkenin bu yönde yeterlilik çerçevelerini güncellediğini de belirtti.

Yeterlilikler Çerçevesinin seviyeleri ile ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Seviye 4’e kadar olan çalışmalara VETLAM1 (Mesleki Eğitim ve Çalışam Hayatı Projesi),VETLAM 2 ve TAIEX ( AB Muksebatı Uyum Çalışmaları) ve Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu uzmanlarının da desteği ile son şekli vermiştir.

Ülkemizde Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi çalışmaları YÖDAK tarafından yürütülmüştür. AB uyum çalışmaları kapsamında 2017 yılında başlatılan ve Seviye 5, 6, 7 ve 8’i kapsayan KKTC Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi çalışmaları YÖDAK tarafından hazırlanmıştır.

Ülkemiz adına Meslek Standartlarının geliştirilmesi ile iş hayatının beklentilerine yönelik kaliteli iş gücünün yetiştirilmesinde emeği geçen başta Mesleki Teknik Öğretim Dairesine, Çalışma Bakanlığına, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kuruluna, oda ve birliklerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Çavuşoğlu konuşmasına, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meslek edinme ve meslekleri sürdürmek için yeni bir sayfa açılıyor, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek son verdi.

HASİPOĞLU: “BUNDAN SONRAKİ ADIMIMIZ SEKTÖRLERE GÖRE İHTİYAÇLARI VE ÜLKEYE GELECEK KİŞİLERİN KABUL KOŞULLARINI BELİRLEMEKTİR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu konuşmasında, KKTC Yeterlilikler Seviyesi konusunda iki bakanlık arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, bu konunun hem eğitim hem de çalışma hayatı ayağı olduğunu söyledi.

Mesleki Yeterlilik Yasası’nın 2020’de yayımlandığını ve yasaya bağlı tüzüğün ise 2021’de çıkarıldığını anımsatan Hasipoğlu, yapılan yasaların hayata geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

“Bugün burada, iki bakanlık arasındaki bu iş birliği ile çalışma hayatında bir reformu gerçekleştiriyoruz” diyen Hasipoğlu, bu reformu gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hasipoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ülkemizdeki sektörlerdeki eksiklikleri biliyoruz. Ülkemize kaliteli iş gücünün getirilmesinin sağlanması, işsizlerimizin istenilen alanlara yönlendirilmesi ve bu kişilere kısa sürede yeterlilik kazandırılması ülkeye önemli bir katkıdır” diyerek, ülkenin iş hayatına da yön verecek olan bu çalışmaya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, bundan sonraki adımlarının sektörlere göre ihtiyaçları ve buna göre ülkeye gelecek olan kişilerin kabul koşullarını belirlemek olduğunu da bildirdi.

Haber: Filiz Seyis

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09/03/2022 14:00