Hasipoğlu: CTP başvurusu reddedildi!

Anayasa Mahkemesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesi ile ilgili kararını açıklamasının ardından UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu meclis kürsüsünden değerlendirmelerde bulundu.

Hasipoğlu, CTP’nin yaptığı istidanın oy çoklu ile iptal edildiğini belirterek, reformun sekteye uğramadığını, 18 Belediye ile seçime gidileceğini belirtti .

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Belediyelerin Birleştirilmesi’yle ilgili kararın Anayasa Mahkemesi’nin durdurmaması ile ilgili olarak Cumhuriyet Meclis kürsüsünden açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim tarihiyle ilgili kararın daha önce mahkemeye gittiğini anımsatan Hasipoğlu, “Seçim tarihinin mahkeme kararı ile iptal edilmesinden sonra uzlaşıyla beraberce karar vermiş olduğumuz 25 Aralık tarihi dolayısıyla bu yasa değişikliği de gündeme geldi. Belediyelerin Birleştirilmesi yasası, Anayasa Mahkemesi’nin inceleme yapmasının ardından iptal edilmedi. CTP’nin yaptığı istida oy çoklu ile iptal edildi. 25 Aralık’taki yol haritası bütün partiler için 18 belediye olarak kesinleşmiş oldu” dedi.

“MUHALEFETE TEŞEKKÜR EDERİM”

Belediyeler yasası ile ilgili çalışmaların muhalefetle birlikte yürütüldüğüne işaret eden Hasipoğlu, “Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin özel yasa şekillenirken ve Anayasaya aykırı olmaması için hep beraber meclis içinde ve komitelerde çaba sarf ederken ben muhalefetinde yapmış olduğu katkıya teşekkür ederim. Ancak muhalefet hala daha anayasaya aykırılık iddialarını sürdürdü. Mahkeme ara emri kriterlerinin uygulamasının olamayacağını tespit etti.

“HUKUKİ BELİRLİLİĞİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ”

Söz konusu yasanın, anayasanın özellikle 1, 119, 113 maddelerine aykırı bulunmadığının tespit edildiğini belirten Hasipoğlu, “Anayasa Mahkemesi özellikle hukuki öngörülebilirlik anlamında bu yasanın anayasayı ihlal etmediği, hukuki belirliliğin olduğunu, öngörülemez durumun olmadığı, yeni oluşacak olan belediyelerin seçimle birlikte tüzel kişilik kazanacağını ve bu düzenlemenin de doğru olduğu tespitini yaptı.

Yerel yönetim Kuruluşlarının yetki ve görevlerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasa ile düzenlendiği tespitinde bulunulduğunu dile getiren Hasipoğlu, belediyelerin tüzel kişiliklerinin oluşmasında da bir sıkıntı olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

“ARTIK SON AYAĞINA GELİNDİ”

Belediyeler reformunun yapılmasını herkesin arzuladığını ifade eden Hasipoğlu, “Hepimizin arzusu belediyeler reforunun yapılmasıydı. Belediyeler reformunun yapılmasının artık son ayağı 51/95 sayılı belediyeler yasasının geçmesiyle de tamamlanacaktır. On küsur yıldır gerek HP gerek CTP gerekse UBP İçişleri Bakanları’nın yapmış olduğu bu çalışmalar nihayete kavuşmuş olacaktır. Ben katkı koyan tüm vekillere teşekkür ederim. Bu yasanın CTP'nin iddia ettiği gibi anayasaya aykırı olmadığı tesbit edilmiştir. Bir sonraki dönem hedef 6 ilçe 6 bucak olması yönünde. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün adaylara ve partilere şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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24/10/2022 14:27