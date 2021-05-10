Hasipoğlu: CTP’nin toplantıya katılmamasına anlam veremedik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmesinin ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcileri toplantıyı değerlendirdi.

UBP Genel Sekreteri, Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de konuşulanları ve ortaya konulanları en ince detayına kadar anlattığını belirtti ve CTP’nin Danışma Kurulu’nda toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen toplantıya katılmamasına anlam veremediklerini söyledi.

“Böyle önemli bir toplantıda onların fikirlerini de duymak isterdik” diyen Hasipoğlu, “Görüşlerini benimsemeyebilirsiniz ama Cumhurbaşkanı’na, bir makama saygının gereği bu toplantıya katılmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Hasipoğlu “Bilgilendirme yapılmadığı yönünde eleştiriler var. UBP’yi temsilen Cenevre ve CransMontana’da yapılan görüşmelerde oradaydık ve sayın Akıncı’nın yüzünü görmedik. Bu kadar önemli konularda bilgi paylaşımı içerisinde olmayan Özdil Nami de Özel Temsilci idi. Harita konusunda ne öncesinde ne sonrasında bilgi verilmedi. Guterres belgesi ile ilgili ne öncesinde ne sonrası istişare edilmesi. Cenevre’ye gitmeden önce ayrı ayrı bilgilendirme toplantıları yapıldı bu eleştirilere katılmıyoruz. Ortaya konulan görüşleri benimsemeyebilirsiniz ama maka saygıda kusur etmemek gerekir. Hele hele parti olarak danışma kurulunda bu toplantıya onay verdiyseniz” dedi.

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10/05/2021 18:24