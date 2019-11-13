Hasipoğlu: Cumhurbaşkanı, kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemedi

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemediğini savundu.

Hasipoğlu: "BM’den sürecin çöktüğünü ilan etmesini talep edelim"

Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanlarının bunda bir kabahati yok. Çözümü istemeyen Kıbrıs Rum tarafıdır. Bunu görmeliyiz. Federasyon bir hayaldir. Pembe gözlükleri çıkarıp gerçekçi çözüm modelleri üzerine odaklanmayız” dedi.

Meclisin bu süreçte daha aktif olması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Meclis, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda izlediği stratejinin neresinde?

Bir pozisyon ortaya konmadan bizimle de istişare edilmeli. Meclis olarak proaktif olalım. Federasyon olamayacağını tespit edelim, BM’den sürecin çöktüğünü ilan etmesini talep edelim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödenekle ilgili 4,5 yıldır tek izahat yapılmadığını da belirten Hasipoğlu, “Akıncı’nın Türkiye ile ilişkilerinde de sıkıntı olduğunu” söyledi.



Haber: Rahme Çiftçioğlu - TAK

13/11/2019 16:01