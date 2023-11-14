Hasipoğlu: Cumhuriyetimizin 40. Yılını kutluyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuzhan Hasipoğlu mesajında şunları kaydetti:

Toplum olarak başladığımız Devlet kurarak halk olarak devam ettiğimiz mücadelenin 40. Yılını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Geçen zaman içerisinde ülkemizin tanıtılması anlamında devletimizin Uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için önemli adımlar attık, çok şeyler başardık, yeni başarılara da devlet olarak atmayı hedefliyoruz. Başardıklarımızla gurur duyuyor, yeni hedeflerimiz ise bize mücadelemizin henüz tamamlanmadığını hatırlatmaktadır.

Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, ülkemizin hak ettiği yeri alması ve bu değerleri toplumumuzda hakim kılma mücadelesini sürdürmek Ulusal Birlik Partisi için doğal ve tarihsel bir sorumluluktur. Bu sorumluluk doğal, çünkü biz esin kaynağımızı varoluş mücadelemizden ve Anavatanımızın bize olan desteğinden alıyoruz. Bu sorumluluk tarihsel çünkü biz Mutlu Barış Harekâtından beri kendi yönettiğimiz topraklarda demokrasinin hukukun üstünlüğünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini daha iyiye götürmek için çaba sarf ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 40. Yılını kutluyoruz. Bu kutlama yakın coğrafyamızın kan ve gözyaşına boğulduğu bir dönemde gerçekleşiyor, oradaki acıyı yüreğimizden hissediyoruz. Başkasının hakkını kendi hakkımız gibi koruyacağız. yeryüzünün bir köşesinde haritada bile bulamadığımız en ücra köşesindeki bir yerde bir insanın hakkı yeniliyorsa o insan biziz. Yani biz Gazze’de Filistinliyiz, Somali’de çocuğuz, Afganistan’da kadınız, Azerbaycan da Tek Milletiz .

Yaklaşık bir ay önce Can Azerbaycan'a yaptığımız ziyaret ile Bakü'de "3 devlet tek millet" söylemimiz teyit edilmişti. KKTC ile Azerbaycan arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına bugüne kadar atılmış en büyük adımı atmıştık. Bakü'de birçok Azerbaycan'lı siyasetçi ile görüştük ve Kıbrıs Türk halkının sesi olduk. Bugün ise Anavatan Türkiye Cumhuriyetimiz’in müdahilliği ile 3 devletin iktidar partileri olarak siyasi tarihimizin ilk uluslararası anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile 3 parti - 3 devlet - Tek Millet olarak yolumuza devam ediyoruz . Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan'lı kardeşlerimizle bugün tek yürek olduk.

40. Kuruluş Yıldönümü’nde KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’na daha müreffeh, daha aydınlık bir gelecek sunmak için geçmişe oranla daha çok çalışacağımızı belirtmek istiyorum.

Çünkü, bu devletin kurulmasında kan döken şehitlerimize, hayatta olan gazilerimize ve geleceğimiz çocuklara verdiğimiz söz budur…

Nice 40’lı yıllara…