Hasipoğlu, Denktaş'ı anma mesajı yayımladı

UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın 12. Ölüm Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hasipoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Kendisini, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliği, eşitliği, Kıbrıs’ta kendi devleti altında, hür ve bağımsız yaşamasına adamış, güçlü kişiliği, liderliği, hukuki derinliği, gelecek vizyonu ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı 12. Ölüm Yıldönümü’nde minnet ve saygıyla anıyorum.

'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünün, Rumların tüm ada üzerindeki hakim anlayışına inat, günümüz koşullarında güncelliğini korumakta, anlamı giderek daha da artmaktadır.

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Denktaş’ın çizdiği hedef doğrultusunda, Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile KKTC, tüm kurumlarıyla, yasama, yürütme ve yargısıyla, işlevsel demokrasisi ile her geçen gün daha da gelişirken, daha güçlü, daha vizyoner, daha çok gelişime açık bir geleceğe yol alması için bizler de elimizden gelen gayreti var gücümüzle göstermeye devam edeceğiz.

Denktaş ile aynı mesleği paylaşmanın gururunu her zaman taşımakla birlikte, onun bağımsızlık temelindeki hedefleri doğrultusunda, elde edilen hukuki, siyasi ve diplomatik kazanımlarımıza yenilerini eklemek başlıca görevimiz olacaktır.

Ruhun Şad Olsun Merhum Liderimiz…"