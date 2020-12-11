Hasipoğlu: Dışta kalmayı beklemiyordum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde kendisine bakanlık görevi verilmemesini “sürpriz” olarak nitelendirdi.

Partili, partisiz birçok kişinin kendisini dışişleri bakanlığına layık gördüğünü, parti içinde dahi “bakanlık alması garanti tek kişi sensin” denildiğini anımsatan Oğuzhan Hasipoğlu, dışta kalmayı beklemediğini, biraz moralinin bozulduğunu ama bu nedenle bir küskünlüğü veya kırgınlığı olmadığını, siyasette kırgınlık olamayacağını belirtti. Oğuzhan Hasipoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Bakanlığı garanti tek kişi sensin deniliyordu”

Azınlık hükümetinde dışişleri bakanlığının UBP’de kalmasının arından bu göreve getirilecek en güçlü isim olarak gösterilmesine rağmen kendisine bakanlık verilmemesini, Başbakan Ersan Saner’in takdiri olarak değerlendiren Oğuzhan Hasipoğlu, “Benim için sürpriz oldu” dedi. Yıllardır partinin dış ilişkiler politikalarında görev aldığını, bu konuda kendisini iyi yetiştirdiğini belirten Oğuzhan Hasipoğlu, “Bana bakanlığı garanti tek kişi sensin deniliyordu. Parti içinde alanımla ilgili rakibim olmadığı konuşuluyordu. Partide dış ilişkiler ile ilgili konuları hep ben takip ediyordum. UBP’nin politikalarının belirlenmesinde bizzat katkılarım var, bu nedenle dışişleri bakanlığının bana verilmemesi sürpriz oldu” diye konuştu.

“Belirlenen yeni politikada katkım var”

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile birlikte çalıştığını, o dönemde müzakere heyetinde yer aldığını, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki görüşme sürecine partisi tarafından görevlendirildiğini anımsatan Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın benimsediği yeni Kıbrıs politikasına ve Maraş açılımına katkı koyduğunu vurguladı. Ada geneli seçim sistemine geçtikten sonra bakan yapmak için ilçe dengesi sağlama sisteminin son bulması ve çok önemi kalmaması, işi bilen kişilerin liyakat kuralları da gözetilerek belirlenmesi gerektiğini belirten Oğuzhan Hasipoğlu, zaten Ersin Tatar Hükümeti dönemi Lefkoşa’dan başbakanla birlikte 4 bakanın görev aldığını, meclis başkan yardımcısının da Lefkoşa’dan atandığını anımsattı. Mağusa bölgesinin buna içerlediğini söyleyen Hasipoğlu, ona rağmen cumhurbaşkanlığı seçiminde en iyi performansı Mağusa bölgesinin ortaya koyduğunu kaydetti.

“Benim tercih edilmemem, gençler için iyi bir örnek olmadı”

Avukatlık ofisini kapatıp, siyasette kendisine bir yol çizdiğini ve kendisini yetiştirerek adım adım ilerlediğini, gençlerin bu anlamda örnek aldığı bir kişi olduğunu ve bu nedenle görev almamış olduğuna üzüldüğünü belirten Hasipoğlu, genç partililer, siyaseti seçmiş gençler, siyasetteki yeni kişiler için örnek aldıkları birinin, bakanlık dağılımında tercih edilmemesinin iyi bir emsal teşkil etmediğini vurguladı. Hasipoğlu, “Düşünün 47 yaşındayım ve partinin en genç vekillerinden biriyim. Yaşıtlarım yurtdışında başbakan oluyor” diye konuştu. Yine de kendini teselli edecek bir nokta bulan Hasipoğlu, “UBP-DP-YDP Hükümeti, uzun sürecek bir hükümet değil, 9-10 ayda erken seçime gidilecek geçiş dönemidir. ‘Hakkımı bu dönemde kullanmamış oldum’ diyerek moral bulmuş olayım” dedi.

“Sağlık sorunum nedeniyle meclise geç gittim, siyasette kırgınlık olmaz”

Azınlık hükümetinin dün sabah mecliste nisap sorunu yaşadığının ancak 2.5 saat sonra sorunun aşıldığının hatırlatılması üzerine Hasipoğlu, “Bir sağlık sorunum nedeniyle meclise geç gideceğimi önceden bildirmiştim. Yasemin Öztürk Hanım’ın da ciddi bir mazereti vardı. Bakanlık alamadığımdan dolayı nisabın sağlanmaması için meclise gitmediğim doğru değil. Sabah rahatsızdım. Böyle işlerde yer almam, siyasette kırgınlık olmaz” diye konuştu.

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11/12/2020 18:26