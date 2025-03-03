Hasipoğlu: Dünyada ezberler bozluyor, Kıbrıs’ta da federasyon ezberi artık bozulmalı, statüko yıkılmalı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT Meclis yayınında konuştu.

Global gelişmelerin bölgeye etkisinin sorulması üzerine Hasipoğlu, “ Zora düşen her ülke sırtını bir başka ülkeye dayamaya çalışır , destek beklentisi içinde olur.

Lakin yardım eden ülkelerin de mutlaka bir çıkarı oluşmaktadır . Tarihte bu durumların örneği mevcuttur. Dünya devletlerinin ilişkilerinin bir çoğu da yardıma değil çıkara dayanır. İşte son örnek Oval ofisteki Ukrayna - Amerika başkanlarının dünya siyasi literatürüne geçecek tartışması” dedi

Hasipoğlu, “ Yurt dışındaki ziyaretlerimize de hep yaşıyoruz. Bu dünya düzeni çıkarlara dayanan, güçlü devletlerin delip geçtiği , güçsüzlerin ise takılıp kaldığı örümcek ağı gibidir . Sırtını dayayıp beraber yol yürüyeceğin ülke ile ilişlerin finansal değil yaşamsal olacak. Türkiye Bizlerin doğal garantörüdür . Birliğimiz ise gönül birliğidir” diye konuştu.

Dünyada her gün bir ezber bozulurken, Kıbrıs’ta federasyon ezberine takılıp kalmamın anlamı olmadığını beliren Hasipoğlu, iki ayrı egemen devletin varlığının artık tüm dünyanın iyi bildiğini, bunu masada teyit etmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Hasipoğlu, “ Eğer masada bir çözüm olacaksa, sahadaki gerçekler masaya yansımalı . Sahadaki gerçeklik iki ise adadaki iki egemen eşit devletin varlığıdır” dedi.

Üstel Hükümetinin ortaya koyduğu kararlı ve istikrarlı siyasetle, KKTC devletinin temellerinin daha da güçlendiğini ifade eden Hasipoğlu, “ Verilen sözler bir bir tutulmaya başlandı . Dörtlü hükümet döneminde bir çivi dahi çakılamayan ülkemize, yatırımlar ve destekler açıklanmaya başlandı” dedi

Özel sektöre yüzde 80 prim desteğinin tarihte ilk olduğunu kaydeden Hasipoğlu, dengeleri gözeten sosyal devlet anlayışının en önemli tezahürlerinden biri olduğunu ifade etti