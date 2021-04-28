Hasipoğlu: Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü

Cenevre’deki 5+1 BM Kıbrıs Konferansında görüşmeci heyetinde bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri avukat Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte masaya oturan Hasipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Müzakereleri İsviçre’nin Cenevre şehrinde başladı. Haklı davamızda Yeni fikirlerimizi masaya koyuyoruz; Egemen eşitlik, eşit uluslarası statü” ifadelerini kullandı

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28/04/2021 14:07