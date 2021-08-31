Hasipoğlu: Eğer bir çevre felaketi olursa sorumluların tespiti için harekete geçilmeli

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Suriye kaynaklı akaryakıt sızıntına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Suriye’den ülkemize doğru gelmekte olan akaryakıt kütlesinin seyrini endişe ile izliyoruz. Başbakanlığın, Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm – Çevre Bakanlıklarının hızlı bir şekilde olaya müdahale etmeye başlaması önemlidir.

Ayrıca kirliliğin temizlenmesine yönelik müdahale çalışmalarının halihazırda 1 gemi 4 römorkör olmak üzere, toplam 5 deniz aracıyla sürdürüldüğü; ayrıca büyük acil müdahale gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşı’nın da İstanbul’dan bölgeye hareket ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti her zamanki gibi zor günlerimizde yanımızda bulunmaktadır.

Meselenin çevre ve sağlık yönü yanında, Suriye kaynaklı bu petrol sızıntısından dolayı, gerek Suriye devletine, gerekse bu kirliliğe sebebiyet veren özel ve kamu tüzel kişilere karşı da gerekli nota ve bildirimler biran evvel yapılmalıdır. Uluslararası deniz hukuku, kirliliğe sebebiyet verenlerin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur ve kirleten öder prensibi hakimdir.

Eğer kıyılarımız kirlenir, bir çevre felaketi oluşur ise, bunun sorumluların tespiti için şimdiden harekete geçilmelidir.

Petrol Kirliliğinden Doğan Hasarlar İçin Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme olup, Meclisimiz 2 Kasım, 1999 tarihli birleşiminde kabul olunan “Petrol Kirliliğinden Doğan Hasarlar İçin Hukuki Sorumluluk Sözleşmesini ve Gemilerden Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (Marpol) ;Onaylanmasının Uygun bulmuştur. Bu sözleşmeler hem hukuki sorumluluğu hem de petrol sızımı dolayısıyla ile denizlere ve insan sağlığına verebilecekleri hasarı sıfıra indirmek için alınması gereken önlemleri belirtmektedir.

2013 yılında Kalecik bölgesinde meydana gelen çevre felaketinden sonra, ikinci bir petrol felaketini Karpaz bölgesi bir daha kaldıramaz. 2013 yılında AKSA’ya ait elektrik santraline yakıt boşaltan gemiden 100 ton petrol denize sızmıştı ve oluşan çevre felaketinin izlerinin silinmesi yıllar almıştı. Umarım bu petrol kütlesi kıyılarımızı teğet geçer”

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31/08/2021 19:04