Hasipoğlu: Erdoğan’ın BM’deki KKTC Vurgusu Tarihi Bir Adım

UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması yönünde yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğine vurgu yapmasının, tarihi nitelikte bir mesaj olduğunu vurguladı.

Açıklama şöyle:

Dünyanın sorunlarının tüm devletlerce dile getirildiği New York’taki BM Genel Kurulu çalışmaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünya kamuoyu, süper güçlerin, BM’nin gözlerinin içine baka baka bir kez daha KKTC’nin tanınması çağrısı yapması ve bu çağrı üzerine alkışlanması bizleri mutlu etmiştir.

Sayın Erdoğan’ın çağrısının içeriğinde Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğine vurgu yapmasının da tarihi nitelikte bir mesaj olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

KKTC’ye uygulanan tecridin kaldırılması vurgusu hepimizin mücadelesinin çıkış noktasıdır.

Sayın Erdoğan’ın çağrısında en can alıcı noktanın, “Federasyon artık masada değildir” şeklindeki tespiti olduğunu da bu vesileyle vurgulamak istiyorum.

Federasyonun, artık geçerli bir görüşme modeli olmadığını, KKTC’deki tek alternatif federasyondur diyenlere de önemli bir mesajdır.

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın KKTC’nin BM Genel kurullarında üç kez üst üste sesi olarak tüm dünyaya yaptığı çağrının, UBP olarak, geçtiğimiz gün kurultayımızda almış olduğumuz kararı daha da önemli hale getirmiştir.

Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs Adası üzerinde, eşit egemen bir halk olduğuna ve uluslararası eşit statüsünün yakın zamanda teslim edileceğine artık daha güçlü inanıyoruz.