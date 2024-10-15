Hasipoğlu: Erken seçim gündemimizde değil

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Meclis başkanlığına grubunuz sizi mi aday gösterecek” sorusuna “hayır” demedi “Öncelik bu göreve daha önce talip olan abilerimizin” yanıtını verdi. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT’de Burası Önemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı Perşembe günü grup toplantısında meclis başkanlık seçimi için bir isimin belirleneceğini ifade eden Hasipoğlu “Bu hafta grubumuzu toplayacağız. Tüzük gereği adayın kim olacağına grup karar verir. Belirlenir belirlenmez seçim gerçekleşecek” dedi. “Seçilmezse ne olacak?” sorusuna yanıt veren Hasipoğlu amaçlarının ülkeye hizmet etmek olduğunu erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti. “Başkan adaylığı için sizin de isminiz geçiyor ne diyeceksiniz?” sorusuna ise Oğuzhan Hasipoğlu şöyle yanıt verdi; Benim bu konudaki düşüncem daha önce grupta aday olmuş, daha önce 26 ile ret almış milletvekillerimiz. Faiz bey olsun kutlu bey olsun... Kutlu beye 2 veya 3’üncü tur için bir şans verilmedi. Faiz bey grupta en fazla oy almıştı. Öncelik onlarındır. Grup tarafından taktir edilen milletvekillerini değerlendirmemiz gerekir.

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