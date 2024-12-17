Hasipoğlu: Evet! Kıbrıs Konusunda bir şeyler pişiriliyor olabilir

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken yapmış olduğu konuşma CTPlilerin dikkatini çekti.

Hasipoğlu, “ 13 yılda devam eden Suriye sorununun 13 günde bittiği günlerden geçiyoruz. Bu hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, evet Kıbrıs’ta da

Önümüze birşeyler pişirilmeye çalışılıyor. Ama artık kazan kazan mantığını da Güney Kıbrıs atması lazım. Türkiye, son zamanlardaki hamleleri ile daha da güç kazanmıştır. Bunu Rum Tarafı da teslim ediyor” dedi

Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Hasipoğlu’nun “bir şeyler pişiriliyor” sözlerine sık sık atıf yaparak önemli bir sürecin arifesinde olunduğunu ifade ettiler.