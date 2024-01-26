Hasipoğlu, Filistin Milletvekili Muhammed Hegazi ile görüştü

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26/01/2024

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Hasipoğlu, Filistin Milletvekili Muhammed Hegazi ile görüştü

KKTC’yi temsilen Strazburg’ta düzenlenen AKPA Toplantılarına katılan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Halkı gibi varoluş mücadelesi veren Filistin Halkı’nın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi  toplantısında, Avrupalı vekillerin, kalıcı ateşkesi ve mazlum Filistin halkına insanı yardımı, son dakika yapılan öneriyle kabul ederek şarta bağladıklarını belirten Hasipoğlu, “ Gazze’de 20 Ocak tarihi itibariyle  25.000 insan öldü ve bu rakamın %70’ni kadın ve çocuklar oluşturuyor ! Karara red oyu vererek Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Türkiye Cumhuriyeti AKPA heyetini tebrik ediyorum” dedi

Hasipoğlu, “ Karar sonrası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine gelebilen tek Filistin milletvekili Sayın Mohammed Hegazi ile durum değerlendirmesi yaptık . KKTC  halkı olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu

26/01/2024 18:28
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