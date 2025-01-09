Hasipoğlu: Hakan Fidan’ın adadaki mevcut gerçekler vurgusu geleceğe ışık tutacak nitelikte 

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
09/01/2025

Hasipoğlu: Hakan Fidan’ın adadaki mevcut gerçekler vurgusu geleceğe ışık tutacak nitelikte 

 


UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs’ta mevcut gerçekler ışığında bir çözüme işaret etmesinin önemine vurgu yaptı.

BRT Yayını’nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretini değerlendiren Hasipoğlu, Fidan’ın önemli mesajlarını Güney Kıbrıs’ın dikkate almasını tavsiye etti.

Hasipoğlu, “Biz bu devleti ve kuran ve bu devlete yürekten inanan ve egemenliğimize sonuna kadar sahip çıkacak olan bir parti olarak, Sayın Hakan Fidan’ın açıklamalarını gönülden destekliyoruz. Herkesin bu sözleri çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi 

Hasipoğlu, “ Sayın Hakan Fidan, net, nokta atışı açıklamaları olmuştur. Bizlere uygulanan haksız İzolasyonlara vurgu yapmış, çözüm için ise  işbirliği modeline atıfta bulunmuş, Rum Tarafına cesaret çağrısı yapmıştır. Geleceğe ışık tutan sözler duyduk. Federasyonun artık geçerli model olmadığını zaten herkes biliyor. 2021’de Cenevre’de ortaya koyduğumuz yeni politikamıza açık destek vermiştir. Son derece anlamlı ve önemli ziyaretle, Anavatan Türkiye - KKTC’nin milli davası Kıbrıs için hayırlı sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.