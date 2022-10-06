Hasipoğlu: Kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de 'Burası Önemli' programında soruları yanıtladı.

Rum – ABD Yakınlaşmasını yorumlayan Hasipoğlu, gelinen noktada, ABD’nin adımlarını, Rum Yönetimi’nin, Ukrayna için Rusya aleyhine aldığı karardan dolayı ödüllendirme olarak gördüğünü söyledi.

Hasipoğu, “ ABD, Kıbrıs’ta daha fazla söz sahibi olmak istiyor, gerek politik gerekse ekonomik çıkarları için bir nevi üs olarak görmek istiyor” dedi.

ABD’nin teşviki ile Güney Kıbrıs’ın her geçen gün silahlanma yoluna gitmekte olduğuna işaret eden Hasipoğlu, kimsenin Türkiye’yi hafife almaması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının güvenliğine yönelik Türkiye’nin müdahalesini harekete geçirecek karşı atılacak adımlara herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Her geçen gün silahlanan Rum Yönetimi’nin Türkiye karşısında hiç bir gücü olmadığına işaret eden Hasipoğlu, “Hem boşuna parça harcıyorlar hem de çözüm ister gibi görünüp bizi federasyon görüşmek için müzakere masasına davet ediyorlar” dedi.

Bütün bunlara karşı TC-KKTC olarak boş durmayacaklarını ifade eden Hasipoğlu, güvenliğimiz, ortak hak ve çıkarlara dayalı diplomasiye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin tanınma çağrısının hukuki ve siyasi boyutunu değerlendiren Hasipoğlu, tarihi çağrının Kıbrıs Meselesine yeni bir boyut kattığını söyledi.

Önceki adımların peşi sıra gelmekte olduğuna işaret eden Hasipoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun, BM ile ilgili son açıklamalarına parti olarak destek verdiklerini, BM kamplarının kaldırılmasının seçim dönemlerinde UBP’nin bir sözü olduğunu, şimdi ise hükümet olarak bu adımın atılmaya başlandığını ifade etti.

Erdoğan’ın çağrısı, UBP seçim dönemlerinde hep dile getirdiği hususların aşama aşama yeni bir döneme geçildiğini gösterdiğini kaydeden Hasipoğlu, BM’nin KKTC üzerindeki varlığının devamı ile ilgili KKTC makamlarının artık dikkate alınıp bir Statü Anlaşması imzalanması gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu, “ KKTC’nin egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebi sadece Rum Tarafına değil, BM’ye de yönelik bir taleptir. BM’den beklentimiz, eşitliği sadece müzakere masasında değil, müzakere masasından kalktıktan sonra da iki taraf arasında öngörmesi gerektiğidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maraş’ta yeni adımlarına da destek verdiklerini kaydeden Hasipoğlu, Maraş’ta adım adım ilerlemenin süreceğini söyledi.

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçim konusunda da sürecin ilerlediğini kaydeden Hasipoğlu, kaç belediye için seçime gidileceğinin yargı kararı ile netleşeceğini ifade etti.

Hasipoğlu, mahkemenin yarın ( 6 Ekim2022) ara emri konusundaki başvuruyu görüşeceğini hatırlattı.

UBP’nin yerel seçim hazırlığının yoğun olarak sürdüğünü belirten Hasipoğlu, Genel Başkan ve Başbakan’ın başkanlığında, haftasonu bir takım parti içi önemli toplantılar yapacaklarını ve bazı bölgeleri netleştireceklerini söyledi.

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06/10/2022 10:05