Hasipoğlu: KKTC’nin Görünürlüğünü Artırıyoruz

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 12. Genel Kurulu için gittikleri Kamboçya’da temaslarını BRT’ye değerlendiren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ilk olarak davet için Kamboçya Krallığı Parlamentosuna, Kamboçya Halkın Partisine ve Asya Siyasi Partiler Başkanlığına davet için teşekkür etti.

Organizasyona davet ile ilgili detaylı bilgi veren Hasipoğlu, tamamen kişisel girişimler sonucu gerçekleşen davetin hem ev sahibi Kamboçya Halkın Partisi hem de Asya Siyasal Partiler Birliği Genel Sekreterliği’nden geldiğini, artık bu toplantılara düzenli olarak katılacaklarını söyledi.

Üst düzey protokol ile karşılandıklarını beliren Hasipoğlu genel kurula hitap etme fırsatı bulduklarını söyledi.

35 ülkeden 60 siyasal parti ile birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Hasipoğlu, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyanın her tarafında duyurmaktan onur duyduklarını kaydetti.

Hasipoğlu,” Önemli bir girişim oldu. KKTC’nin görünürlüğünün artmasına vesile olduk. Sadece Avrupa değil, Asya ülkeleri ile de temasları artıracağız” dedi.

Kamboçya Başbakanı ile verimli bir görüşme yaptıklarını açıklayan Hasipoğlu, siyasi partilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini, görüşlerini doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.

Bir sonraki toplantının Güney Kore’de olacağını ifade eden Hasipoğlu, hem KKTC’nin hem de UBP’nin dışa açılım sürecinin siyasal düzeyde devam edeceğini vurguladı

Hasipoğlu, “ Dünya sadece Avrupa’dan ibaret değil. UBP olarak Asya’da da, diğer başka bölgelerde de dış temaslarımızı artıracağız” diye ekledi.