Hasipoğlu: Kurucu ortağı olduğumuz bu egemenliği kayıt altına almak istiyoruz

Cenevre’deki Kıbrıs konulu gayrı resmi 5+1 BM toplantısında Türk tarafının görüşme heyetinde bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Oğuzhan Hasipoğlu, nihai toplantının bugün gerçekleştirileceğine işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının dün 6 maddelik bir öneri sunduğunu hatırlattı.

Hasipoğlu, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 6 maddelik öneriye henüz bir cevap vermediğine dikkat çekti

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla aynı fikirde olmadığını anlatan Hasipoğlu, “Egemenliğimizin kayıt altına alınmasını talep ediyoruz. Biz aslında komşularımızın niyetini de test ettik. İyi niyetli olduklarını düşündük ve yıllarca federasyon görüştük. Ortada tükenmiş bir süreç var” ifadelerini kullandı

Kurucu ortağı olunan egemenliği kayıt altına almak istediklerine vurgu yapan Hasipoğlu, İngiliz egemenliği devrederken, Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıslı Rumlara devretti. 1960’taki ortaklığın kurucu ortağıyız” dedi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşım konusunda bir sıkıntısı olduğuna da işaret eden Hasipoğlu, “17 yıl önce paylaşmaya hazır olmadıklarını söylemişlerdi, ancak hâlâ daha bizimle bir şeyler paylaşmaya hazır değiller. Biz var olan hakkımızı istiyoruz, egemenliğimizin kayıt altına alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ve KKTC’nin dik bir duruş sergilediğinden bahseden Hasipoğlu, “Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Masada tecrübesini, bilgisini donanımı konuşturdu. Verilecek cevapları muhataplarına verdi” diye konuştu.

Hasipoğlu, 6 maddelik önerinin zamanlamasının da doğru olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmaz olduğu konusunda suçlanamayacağını ifade etti.

6 maddelik önerilerden sonra bundan sonraki yol haritasına ilişkin bir karar çıkacağını anlatan Hasipoğlu, “BM ya 'tamam ortak vizyonun olmadığı kararını verdik' diyerek süreci kapatır, ya da 'tarafların pozisyonları farklı ama ben ısrarcı olacağım, 3-4 ay gibi bir süreç daha Sayın Lute’u görevlendireceğim' de diyebilir. Tekrardan son bir deneme yapılabilir. Bizim pozisyonumuz, düşüncemiz, misyonumuz belli. Genel sekreter, kararını verecek” dedi.

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29/04/2021 11:33