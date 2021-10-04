Hasipoğlu: Meclisin bugün açılması beklenmiyor

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT’de önemli açıklamalarda bulundu.

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04/10/2021

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Hasipoğlu: Meclisin bugün açılması beklenmiyor

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT’de önemli açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu şu ifadeleri kullandı: Meclis Başkanı Cumhurbaşkanına vekalet ettiği için bugün oturuma katılamıyor. CTP, hükümet nisabı sağlamazsa, meclisin açılması konusunda nisaba destek vermeyeceğini söylüyor. Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan meclisin açılmasını sağlayabilir ancak parti kararı nedeniyle nisabın sağlamayacakları ifade ediliyor. Meclis başkanı ve yardımcısı yokluğunda ise meclis en yaşlı üye tarafından açılabilir. Yaşanan gelişmelere bakılırsa meclisin bugün açılması beklenmiyor.

04/10/2021 12:53
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TAGS: oğuzhan hasipoğlu
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