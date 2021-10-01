Hasipoğlu, muhalefete nisaba destek çağrısı yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de açıklamalarda bulundu

Oğuzhan Hasipoğlu, Pazartesi günü gerçekleşecek Meclis Genel Kurulu’nda, erken genel seçim tarihinin belirlenmesi konusunun görüşüleceğini dikkat çekerek, muhalefetin nisaba destek vermemesinin, “seçimden kaçmak” anlamına geleceğine vurgu yaptı.

Muhalefete seslenen Hasipoğlu, “Sorun Nisan ayında yapılması ise, gelin bu tarihi Mart yapalım, tartışalım. Ayrıca Yüksek Mahkeme Başkanı, seçim sisteminin değişmesini öneriyor, gelin bu konuya da dokunalım. Hodri meydan diyorum, gelin erken seçim tarihini Pazartesi günü Meclis’te konuşalım, tarihi belirleyelim” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin komitelerde onay verdiği 8 yasanın meclise gelemediğini anlatan Hasipoğlu, “Tümüne muhalefet milletvekilleri komite aşamasında onay verdi, oy birliği ile geçti. Şimdi bu yasaları yürülüğe koyma zamanı ama muhalefet nisaba destek vermeyecek. Mesela evlilik dışı çocuklar, orman yasası var. Bu zaten bir azınlık hükümeti. Hükümeti kuracağımız zaman “gelin güçlü bir hükümet kuralım” dedik ama onlar muhalefet yapmayı tercih ettiler. Benim temennim pazartesi destek vermeleri ve bu yasaların geçmesidir” dedi.

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01/10/2021 12:52