Hasipoğlu: Muhalefetle tarih konusunda uzlaşacağımıza eminim

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.

UBP’nin ateşten gömlek giydiğini belirten Hasipoğlu, covid-19 vakalarının artması nedeniyle bu yıl içerisinde bir seçimin olmaması gerektiği düşüncesinin hakim olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, hükümetin bir şeyler yapmak için fırsat istediğini geçmişte ateşten gömlek giymek istemeyen muhalefetin neden erken seçim istediğini anlamadığını ifade etti.

Anayasaya aykırı davranmadıklarını belirten Oğuzhan Hasipoğlu, geçmişte de Ad-hoc komitelerin kurulduğunu Meclisin olağan dışı durumlarda uyguladığı bir durum olmadığını belirtti.

Hasioğlu, komitede sadece seçim tarihinin değil seçim yöntemlerinin de konuşulacağını belirterek UBP’nin anayasaya aykırı bir tutum içinde olmadığın kaydetti.

“Bu süreci aşabileceğimiz düşünüyoruz” diyen Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu şöyle konuştu “UBP’nin önceliği önce sağlık sonra ekonomidir. Muhalefetle tarih konusunda uzlaşacağımıza eminim”

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21/04/2021 09:45