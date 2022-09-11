Hasipoğlu: Müzakere masasında tek ses olalım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 13’üncü Olağanüstü Kurultayı bugün  yapılıyor.

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11/09/2022

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Hasipoğlu: Müzakere masasında tek ses olalım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 13’üncü Olağanüstü Kurultayı bugün  yapılıyor.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu UBP Olağanüstü Kurultayı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Hasipoğlu "Tüzük gereği Kurultayımızı Olağanüstü yapmak zorunda kaldık. Buyüzden kamuoyunda çok eleştirildik. Ancak bu eleştirilere cevabı siz bu kalabalıkla cevap veriyorsunuz. " Bugün başbakan olarak ateşten gömleği giyen Üstel birlik bütünlük ve icraatı yapacağı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Faiz Sucuoğlu'na da ayrıca  teşekkür etmek istiyorum. Tıkanan süreçte hiçbir şekilde mevki peşinde olmadı. Bir teşekkürü de Cumhurbaşkanımıza yapmak istiyorum" dedi. 

CTP'ye çağrı yapan Hasipoğlu" bir kez olsun müzakere masasında tek ses olalım . Bu çağrıyı yapmakta kendimizi hak görüyoruz. Biz federasyonu Eroğlu döneminde görüştük. Sıramızı saldık. Sıra şimdi egemen eşit temelinde develetime sahip çıkıp tek ses olma zamanı. Biz yeni zaferlere koşmaya hazırız. UBP bu ülkenin solmayacak güneşidirBiz tam 47 yıldır aynı güneşin altında ülkemiz için çalışıyoruz. UBP var oldukça KKTC var olmaya devam edecektir.. Halkımız bize özgürlüğümüzü,egemenliğini, eşitliğini Anavatanın garantörlüğünde güveni emanet etti." ifadelerini kullandı.

11/09/2022 11:43
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TAGS: hasipoğlu, ubp,
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