Başbakanın görevi bırakacağı yönündeki iddiaları yanıtladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in görevi bırakacağı yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Hasipoğlu, "Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel hakkında çıkarılan dedikoduları şaşkınlık ve üzüntü içerisinde duyuyor ve sosyal medyada görüyorum. Bazı sosyal medya siteleri de sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağı şeklinde anlamsız haberler yaymaktadır. Bunların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Başbakanımız çok ağır bir kornea nakli ameliyatı geçirmiştir. Buna rağmen korunarak görevinin başına zaman kaybetmeden geçmiştir. Yerel seçim döneminde inanılmaz bir performans sergilemiş, 40 günde neredeyse adayı dört kez turlamış, tüm köyleri kahveleri ziyaret etmiştir, birçok vatandaşın elini sıkmıştır" dedi.

Hasipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Son yerel seçimlerde partimiz üç büyük şehri kaybetmesine rağmen altı önemli yeri kazanıp yine en fazla belediye meclis üyesi sayısına sahip olarak birinci parti olmuştur.

Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetimiz gerek kamu çalışanlarını gerekse özel sektör çalışanlarını mağdur etmemiştir. Gerekli ekonomik tedbirleri alarak yüksek enflasyon ve koronavirüs pandemisinin yarattığı kötü mali tablolara rağmen ülkede istikrarlı bir ekonomik yapı sağlanmaya başlamıştır. Ne erken seçim vardır ne de kurultay.

Kimse Sayın Üstel ile ilgili asılsız haberleri yayarak görevi bırakacağı dedikodusu yaymaya kalkmasın. Gerçekleştirdiğimiz Grup, MYK ve Parti Meclisi toplantılarında Başbakan Üstel’e tam destek kararı çıkarken, ayrıca tüzük değişikliği yapmak için kendisine yetki verilmiştir."

“Erken seçim olmayacağı gibi, erken kurultay da söz konusu değildir. Kurultayımız zamanı gelince yapılacaktır" diyen Hasipoğlu, şunları da kaydetti:

“En erken seçim 2025 cumhurbaşkanlığı ve 2026 yerel seçimleridir. Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP hükümetinin yarattığı istikrar ve almaya başladığı ciddi ekonomik tedbirler ile birlikte kesintisiz vatandaşımıza hizmet etmeye devam edecektir..."

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11/01/2023 20:32