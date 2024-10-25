Hasipoğlu: Pazartesi Meclis seçim sürecini bitirmek lazım

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs TV’de konuştu.

Meclis Başkanlığı tartışmaları ile ilgili Oğuzhan Hasipoğlu, “ Bu konuyu daha fazla siyasileştirmeye, bunun üzerinden erken seçim çağrısı yapmaya gerek yoktur. Kimsenin de erken seçim beklentisi yoktur. Kendi içimizdeki çekişmelerden dolayı bunu siyasi krize dönüştürmek istedi CTP. Ama bundan halk da usanmıştır. Amacımız burada artık yasama ve denetim görevine geri dönmektir.” diye konuştu.

Meclis’i bir an önce pazartesi günü çalıştırmak ve Divan heyetinin geri kalanının da seçilmesini istediklerini kaydeden Genel Sekreter, “Seçimin tarihi bellidir. Hükümetin verdiği sözler vardır, bu sözleri tutabilmemiz için Meclis’in açılması ve yola devam etmemiz gerekir. Zaten biz verdiğimiz sözleri tutamazsak halk seçimde gereğini yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Ana muhalefeti sağduyuya davet ediyorum, halk için komitede olan yasaları bir bir geçirmemiz için çalışmamız gerekiyor.” diyen Hasipoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Bunun için de pazartesi artık bir başlangıç olsun. Meclis Başkan Yardımcısı ve katipleri de seçip yasa yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Evet; bir tıkanıklık oldu ama bu tıkanıklığı aştık diye düşünüyorum. Pazartesi günü Meclis Başkan Yardımcılığı seçimiyle bu seçimi tamamlamayı istiyoruz.”