Hasipoğlu: Rum tarafı ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, 45+ programına telefon ile bağlantı yaparak Cenevre görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Oğuzhan Hasipoğlu, Federasyon modelinin, artık sürdürülebilir bir model olmadığı gerçeğiyle Cenevre’ye gittiklerini belirtti.

Hasipoğlu, Cenevre’deki görüşmelerden sonra ortak bir vizyon çıkmadığına dair eleştiriler olduğunu belirtti ve ekledi. “Varolan egemenlik hakkımızı BM’nin kayıtlarına geçirmiş olduk bu bir dönüm noktasıdır.”

Hasipoğlu, “Daha önceki görüşmelerde federasyonda ortak vizyon var mı yok mu ona bakılmıştı. Ama bize göre egemen, eşitlik düşüncemiz ışığında Rum tarafıyla ortak bir vizyona girebilir miyiz giremez miyiz egzersiziydi. Bu noktada on yıllardır sonuca varılamayan müzakereleri daha fazla devam ettirmektense biz böyle bir çözüm yolundan vazgeçtik. Devletimiz dedik, egemenli dedik ve dik duruşumuzdan düşüncemizden hiçbir şekilde geri adım atmadık. Varolan egemenlik hakkımızı BM’nin kayıtlarına geçirmiş olduk bu bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk tarafının artık bu şekilde duruşunu ortaya koyması çok önemlidir.” dedi.

Bir soru üzerine Hasipoğlu, “her şeyden önce Rum tarafını memnun etme gayesiyle önerimizi ortaya koymadık. Ada’daki gerçekleri ortaya koyarak durumu anlattık. Ada’da iki egemen devlet var. Rum tarafı ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz. Bu talebimiz son derece meşru ve yerinde olan bir taleptir. Biz var olan hakkımızı istiyoruz.” dedi.

Cenevre’deki görüşmelerde Birleşmiş Milletler ‘artık müzakereleri tamamen kapatıyorum” diyebilirdi ama demedi” diyen Hasipoğlu, Türk tarafının önerilerini ortaya koyduktan sonra Genel Sekreter’in ortak zemin bulunmadığını söylediğini ancak müzakereden de vazgeçmediğini belirttiğini kaydetti.

Hasipoğlu, “Egemenlik, eşit statü yönünde pozisyonumuzu ortaya koyduktan sonra BM Genel Sekreteri’nin bu süreci kapatmayıp devam ettirme istencini takdirle karşılıyorum” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, Cenevre’deki toplantıya gitmeden önce de hem BM Sekrteteriyle hem de özel temsilcisiyle en az dört kez konuyu görüştüklerini ve bu yöndeki Kıbrıs Türk tarafının düşüncelerini aktardıklarını söyledi.

Hasipoğlu, onların da yeni öneriler ortada görmek istediklerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardıklarını belirten Hasipoğlu, “Bu farklı görüşlerimizi bekliyordu. Cenevre’de Genel Sekreter kaldığı yerden devam edin görüşün diye bir dayatmada bulunmadı. Böyle bir talep gelmedi.”ifadelerini kullandı. Kaynak: BRT

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01/05/2021 09:50