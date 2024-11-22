 Hasipoğlu, Salih Miroğlu ve Özker Özgür anısına mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP'nin eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür’ün 19. ölüm yıl dönümleri nedeniyle mesajı yayımladı.

Hasipoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

UBP’nin siyasi tarihi içerisinde efsaneleşmiş isimler arasında yerini almayı başarmış Merhum Genel Sekreterimiz Salih Miroğlu’nu 19. ölüm yıldönümünde saygı ile yadediyorum.

Bakanlık görevindeki hizmetleri, tecrübesi, seçim alanlarındaki hitabıyla partililerimizin gönüllerinde her zaman müstesna değeri ile hatırlanacak Salih Miroğlu’nun ani ölümüyle yarattığı üzüntüsünü hala yaşıyoruz.

Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk Halkı’na mal olmuş unutulmaz değerlerinden Salih Miroğlu, siyaset kadar, gençliğe ve spora hizmetlerini gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzun bilincediyiz.

Ruhu Şad olsun… Salih Abimizi asla unutmayacağız

Yine Salih Miroğlu ile aynı gün yaşamını yitirmiş, Kişiliği ve potansiyeli ile Kıbrıs Adası’nın siyasi tarihine adını yazdırmış isimlerden CTP Eski Başkanlarından, Eski Başbakan Yardımcısı Özker Özgür’ü ölümünün 19. Yılı’nda anıyoruz.

Siyasi görüş farklılığına rağmen, demokrasimizin gelişmesini hedefleyen görüşleri, hükümet görevinde iken ülkeye verdiği hizmetleriyle anımsayacağımız Merhum Özker Özgür’ün huzur içinde yatmasını diliyorum.