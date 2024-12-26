Hasipoğlu: Sayın Tatar bu dik duruşundan hiç ödün vermedi...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye ziyaretlerini değerlendiren UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Sayın Tatar dik duruşundan hiç ödün vermedi. Evet federasyon devri kapanmıştır” dedi.

Kıbrıs TV’de konuşan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs’ın silahlanma hamlesinin tehlikeli olduğuna dikkat çekti Güney Kıbrıs’ın tüm emellerinin Kıbrıs’ın tamamını ele geçirmek olduğunu ifade etti. Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuşması şöyle: "Rum tarafı silahlanma hevesi içerisinde. Aynı zamanda rol kapmaya çalışıyorlar. Yani Güney Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile direkt görüşmek istiyor. Kıbrıs Türkü’nün, Ersin Tatar’ın önüne geçerek direkt Türkiye ile görüşmek istiyorlar. Tabii, yüz bulamadıkları da aşikar. Türkiye Cumhuriyeti’nin cevabı, ‘Kıbrıs Türk halkının seçtiği yöneticiler’. Tehlikeli olan, silahlanmaya ağırlık vermeleri. Kime karşı silahlanıyorlar? Tabii ki en büyük emelleri Kıbrıs’ın tamamını ele geçirmektir. 1974’teki emelleri de buydu. Siz bakmayın Kıbrıs Rum yöneticilerinin, ‘Hepimiz kardeşiz, federasyon çatısı altında çözüme kavuşmamız lazım, çözümün önündeki en büyük engel Türkiye’ söylemlerine. Bu söylemler tamamen uydurma. Çözüme en güçlü desteği Türkiye Cumhuriyeti verdi. O nedenle sayın cumhurbaşkanımızın söylemleri önemli. Federasyon defteri kapanmıştır."