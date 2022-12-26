Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan '17. Saat' programına katılarak yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İlerleyen günlerde seçim sonuçlarını değerlendireceklerini belirten Hasipoğlu, “Seçimin demokratik ortamda geçmesinden dolayı mutluyuz. Seçim sonuçları hayırlı olsun” dedi.

Hasipoğlu, “Çıkan sonuçlarda, partimiz amblemi altında 6 belediyede başarılı olduk. Bir ittifak adayı tatlısu belediyesiydi orda da başarılı olduk bir de bağımsızda başarılı olduk.. Yüzde 41’lik bir oyumuz var, bu oy ’nin birinci parti olduğunu gösteriyor” dedi. Belli bölgelerde beklemedikleri sonuçlar aldıklarını belirten Hasipoğlu, bazı bölgelerde ise güzel sonuçlar aldıklarını söyledi. Genel Sekreter Hasipoğlu konuşmasında, “Bütçeden sonra parti tüzüğümüzde ve üyelik konusu gibi konularda değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Parti içinde de ciddi bir reform sürecine

gireceğiz” dedi.

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26/12/2022 21:15