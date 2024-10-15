Hasipoğlu: Töre meclisi açacağını iletmiştir

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de Burası Önemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin bugün kendisini arayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye gelmesi sonrası hemen meclisi açacağını söylediğini aktaran Hasipoğlu, “Zorlu bey bir UBP milletvekilidir. Seçim sonrası kendisine ne görev verilirse icra etmeye hazır olduğunu bana söyledi” dedi.

Hasipoğlu ayrıca Zorlu Töre'ye teşekkür etti.