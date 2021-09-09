Hasipoğlu: Türk düşmanı, şoven düşüncenin yeni bir göstergesidir

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Yönetimi’nin önce okullarda okutulacak bir ders kitabından Atatürk’le ilgili bölümün yırtılması talimatı vermesinin ardından da o kitabı tümden toplatılması yoluna gitmesinin Güney Kıbrıs’taki çarpık, Türk düşmanı, şoven düşüncenin yeni bir göstergesi olduğuna” dikkati çekti.

Hasipoğlu, Türk milleti ile tüm insanlığa, “yurtta barış, dünyada barış” veciz sözleri ile dostluğu, barışı öneren Atatürk’e bile düşmanlık yapan bir zihniyet sağlıklı olamaz. Bu zihniyetle gerçeklere, hakkaniyete, adalete dayalı bir antlaşma yapmak mümkün değildir. Dünya bunu artık anlamalıdır” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“ Medyada yer alan haberlere göre Rum Yönetimi önce okullarda okutulacak bir ders kitabından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük asker ve Devlet adamı , Dünyanın takdir ettiği lider Atatürk’le ilgili bölümün yırtılması talimatını verdikten sonra dün de o kitabın tümden toplatılması yoluna gitti.

Bu davranış şekli, Güney Kıbrıs’taki çarpık, Türk düşmanı, şoven düşüncenin yeni bir göstergesidir.

Türk milleti ile tüm insanlığa, “yurtta barış, dünyada barış” veciz sözleri ile dostluğu, barışı öneren Atatürk’e bile düşmanlık yapan bir zihniyet sağlıklı olamaz.

Bu zihniyetle gerçeklere, hakkaniyete, adalete dayalı bir antlaşma yapmak mümkün değildir. Dünya bunu artık anlamalıdır.

Rum komşularımıza sesleniyorum; Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” veciz sözleri en geniş ve yaygın anlamıyla teknik bir deyim olan kolektif güvenliği, milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını da ifade eder.

Dolayısı ile siz Yunan da olsanız doğru yolda yürümek için sizin de çocuklarınıza Atatürk’ü okutup öğretmenizde fayda var.

Eğitime bugün serpilecek nefret tohumları, ilerde sulh yerine çatışmayı getirecektir. Halbuki bizlerin arzusu iyi eğitim almış yeni nesillerle, iki halkın işbirliği içerisinde birbirine güvenerek yan yana yaşayabilmesidir”.





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09/09/2021 15:58