Hasipoğlu: Türkiye, adadaki barış ve huzurun devamlılığı konusunda asla ödün vermeyecek

UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu 27 - 30 Ocak tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Olağan Genel Kurulu ve komite toplantılarına katıldı.

Toplantıda söz alan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, GKRY'nin son yıllarda aşırı bir şekilde silahlanmaya başladığını vurguladı.

Hasipoğlu, bu silahlanma faaliyetlerine dair somut örnekler sunarak, ABD'nin silah ambargosunu kaldırarak Rum ordusuna askeri eğitim vermeye başlaması, GKRY’nin İsrail tarafından silahlandırılması ve hava ile deniz sahalarını başta İngiltere, Fransa, İsrail ve ABD olmak üzere yabancı güçlere açmasının adanın askeri bir merkez haline gelmesine yol açtığını belirtti.

Hasipoğlu, "Rumlar adayı adeta bir yüzen savaş gemisi haline getirmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ocak ayında yayınlanan raporunda GKRY'nin sivil alanlara askeri konuşlandırma yapmasını eleştirmiştir" şeklinde konuştu.

Hasipoğlu’nun açıklaması şöyle:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Meclis Heyeti olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin 2025 yılının ilk toplantısında, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gerçekleştirdiği haksız tutuklamaları ve her fırsatta çözümün önünde engel olarak gördüğü Türkiye aleyhine yapılan konuşmalara cevabımızı verdik.

GKRY’nin son yıllarda aşırı silahlanma faaliyetlerine dikkat çekerek, bu konu ile ilgili örnekler verdim:

ABD’nin silah ambargosunu kaldırarak Rum ordusuna askeri eğitim vermeye başlaması, GKRY’nin İsrail tarafından silahlandırılması, hava ve deniz sahalarını İngiltere, Fransa, İsrail, ABD’ye açmış olması, tabir yerinde Rumlar Adayı adeta bir yüzen savaş gemisi haline getirmiştir. BM Genel Sekreteri dahi, Ocak ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda GKRY'nin sivil alanlara askeri konuşlandırma yapmasını eleştirmiştir.

Bu askeri silahlanmanın gelecekte planlanan işbirliği görüşmelerine fayda sağlamayacağı gibi, bu silahlanmaların kime karşı yapıldığını da sordum; Türkiye ve bize karşı mı ?

Salonda bulunan 200 milletvekili ve Güney komşularımız bilmelidir ki; Türkiye, adadaki barış ve huzurun devamlılığı konusunda asla ödün vermeyecektir ve 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan bugüne kadar Adada barış ve huzurun teminatıdır. Bu böyle bilinmelidir, aksi çabalar beyhudedir .