Hasipoğlu: Türkiye, Suriye ve KKTC arsında antlaşmalar gündeme gelebilir…

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye’nin Suriye ilişkilerini değerlendiren UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Eskiden, Lazkiye’ye direkt seferlerimiz vardı. Bunların başlamaması için hiçbir sebep yok” dedi.

Kıbrıs TV’de konuşan Hasipoğlu, Türkiye’nin, Suriye’nin ve KKTC’nin dahil olduğu kıta sahanlığı sınırlandırma ve münhasır ekonomik bölge antlaşmalarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuşması şöyle:

“Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli. Suriye’de istikrarlı bir hükümetin kurulması önemli. Bir sonraki aşamada Türkiye ile bizim de dahil olabileceğimiz bir kıta sahanlığı sınırlandırma antlaşması, daha sonra münhasır ekonomik bölge antlaşması gündeme gelebileceği günler olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin belli ki yeni Suriye yönetimi ile çok iyi ilişkisi olacak. Suriye de bizim komşumuz. Eskiden ben çocukken hatırlıyorum Lazkiye’ye direkt seferlerimiz vardı. Bunların başlamaması için hiçbir sebep yok. Aynı şekilde denizlerdeki egemenlik haklarımızı da kullanarak Suriye, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak deniz yetki antlaşması yapmamız için de hiçbir sebep yok.”