Hasipoğlu: Türkiye'nin garantörlüğünün doğruluğu bir kez daha ortaya çıktı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetimi tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunun kaldırılmasının ardından Türkiye'nin bölgedeki garantörlüğünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Hasipoğlu, bunun adada Rum tarafının daha da silahlanmasına sebep olacağını söyledi. Türkiye’nin garantörlüğünün önemine işaret eden Hasipoğlu, “Bu durum bir kez daha bize; bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için Garanti Anlaşması ile temin edilen Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının hiçbir koşulda tartışılması bile söz konusu olamayacağını göstermektedir” ifadelerini kullandı. Söz konusu kararın adadaki iki taraflı eşitlik ilkesiyle çeliştiğini ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacağını belirten Hasipoğlu, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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04/10/2022 11:48