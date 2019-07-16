Hasipoğlu: ''UBP, Cumhurbaşkanlığı konusunu Eylül'de görüşmeye başlıyor''

Katıldığı bir TV Programında konuşan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı ile ilgili kararını Eylül Ayı’nda vereceğini söyledi…

Hasipoğlu, konunun MYK’da ele alındığını belirtti…

Kendisinin de adaylık için adının geçtiğinin anımsatılması üzerine Hasipoğlu, “Adımın geçmesi bir şey aday olmam başka bir şey… Müzakere konusundaki geçmişimiz söz konusu… Kıbrıs müzakerelerinde bir çok zirvede yer aldım. Tüm görüşme süreçlerini halen takip etmekteyim. Tabandan tarafıma aday olmam için çok talep geliyor… Bunun da nedeni Sayın Başbakan Tatar’ın aday olmayacağını açıklaması ve benim de dış politikadaki deneyimimdir ” dedi…

Hasipoğlu, “Halkın yeni yüzlere rağbet gösterdiği bir gerçek… Ben henüz karar vermedim. Zaten bu gibi makamlarda karar verilmez… Partiniz isterse, taban isterse, yetkili organlar uygun görürse, genel bir konsensus olursa bu gerçekleşir… Benim ille de böyle bir iddiam yok… Cumhurbaşkanı olmak için de siyasete girmedim” diye ekledi…

Hasipoğlu, UBP’de birden fazla aday çıkması halinde bir ön seçimin gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.