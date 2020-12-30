Hasipoğlu: UBP Genel Sekreterliği’ne adayım

UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreterliği’ne aday olduğunu ve bunun için bir ön çalışma başlattığını söyledi.

BRT’deki “14’ncü Saat” programında Pembe Paşaoğluları’nın sorularını cevaplandıran Oğuzhan Hasipoğlu, Ocak 2021’de yapılması planlanan genel sekreterlik seçimi için aday olduğunu, başka kimlerin aday olduğu konusunda ise bilgisi olmadığını kaydetti.

Hasipoğlu, ilçe başkanlığı tecrübesi bulunduğunu ve genel sekreterliği yapabilecek tecrübeye sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Müzakere Heyeti’nde yer almasının genel sekreterlik görevini aksatmayacağını söyledi.

UBP Genel Sekreteri olması durumunda meclisteki komitelerde çok fazla aktif olamayacağını, en azından komite başkanlığı yapamayacağını ifade eden Hasipoğlu, “Genel sekreterlik adeta hamallıktır, yoğun işi bulunan bir görevdir” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun ismi UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti’nde dışişleri bakanlığı için geçiyordu ama son gün sürpriz bir şekilde bu bakanlığa dıştan Tahsin Ertuğruloğlu atanmıştı.

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30/12/2020 14:22