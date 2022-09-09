Hasipoğlu: UBP kurultaya tek aday Başbakan Ünal Üstel ile gidiyor

Hasipoğlu, Pazar günü yapılacak kurultaya tek başkan adayı ile gidileceğini, tek adayın Başbakan Ünal Üstel olduğunu açıkladı.

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09/09/2022

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Hasipoğlu: UBP kurultaya tek aday Başbakan Ünal Üstel ile gidiyor

UBP Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Pazar günü yapılacak kurultaya tek başkan adayı ile gidileceğini, tek adayın Başbakan Ünal Üstel olduğunu açıkladı.

UBP'de genel başkanlığa başvuru süresinin bugün mesai bitiminde sona ermesinin ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanlığı'na iki başvuru olduğunu ancak gerekli kriterleri sadece Ünal Üstel’in taşıdığını kaydetti.

Hasipoğlu soru üzerine, Üstel dışında bir kişinin daha genel başkanlığa başvurduğunu fakat parti tüzüğüne göre diğer kişinin başvurusunun kabul edilmediğini belirtti.

Parti tüzüğüne göre en az bir önceki olağan genel kurulda oy verme hakkı kazanmış üyelerin genel başkanlığa başvurabileceğini kaydeden Hasipoğlu, Pazar günü yapılacak kurultayda genel başkanlığa tek aday Başbakan Ünal Üstel'in olduğunu duyurdu.

09/09/2022 15:42
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TAGS: ubp, ünal üstel, aday, kurultay,
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