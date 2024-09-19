Hasipoğlu: UBP tarihinin en büyük kurultayına hazır







UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 21 Eylül Cumartesi Günü yapılacak UBP Olağan Kurultayı içinhazırlıklarda son aşamaya gelindiğini açıkladı.



Kurultayın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacağını hatırlatan Hasipoğlu, saat 09.15 gibi Genel Başkan adaylarının salona girmesinin beklendiğini, oy verme işleminin saat 11.00’de başlayacağını ifade etti.



3 Genel Başkan adayı yanında Parti Meclisi için de 122 adayın yarışacağı bilgisini paylaşan Hasipoğlu, oy verme işleminin akşam 21:00 kadar süreceğini kaydetti. Parti meclisi adaylarına oy verirken, pusula üzerinde ifade edilen sayılara net olarak uyulması gerektiğini ifade eden Hasipoğlu, örneğin genel PM listesinden aday olanlara Lefkoşa 16, Gazi Mağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke için 2 kişi işaretlenmelidir. Kadın ve Gençlik kotaları için de işaretlenecek aday sayıları sabittir. Bu sayıların üstünde veya altında işaretlenme yapılmamalıdır. Genel Başkan adaylarının sayımının aynı gece saat 21:00’den sonra, PM seçimi sayımının ise Pazar günü saat 10:00’da yapılacaktır.



Hasipoğlu, “ Kıbrıs konusunda alacağınız Kurultay kararıyla dünyaya önemli mesajlar verilecektir. 23. Olağan Kurultay, ilk kez üye sayısı bakımından en büyük kurultay olma özelliğini taşıyor. Kurultayımıza ayrıca Anavatan Türkiye ve Azerbaycan’dan da misafirlerimiz katılım gösterecektir. Hazırlıklarımızı yaptık. Sonucun şimdiden ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Partimizin geleceği kadar ülkemizin geleceği içinde önemli bir kurultaya artık sayılı günler kalmıştır. Kurultayımız ülkemizde olduğu kadar ülke dışından da yakından takip ediliyor. KKTC’nin en büyük siyasi gücü Ulusal Birlik Partisi önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk Halkı için daha güzel bir gelecek yaratma adına istikrarla ve tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir” diye konuştu

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