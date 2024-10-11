Hasipoğlu'ndan 49. Yıl Mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’ye gönül veren tüm üyeler, teşkilatlara ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederek, UBP’nin 49 yıllık gururlu yürüyüşünü daha da ileriye taşıyacaklarına inanç belirtti.

Hasipoğlu, UBP’nin 49. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, son günlerde Cumhuriyet Meclis'inde yaşanan, kişisel hırslar, siyasi hesaplar ve “Ben yoksam UBP de olmasın” zihniyetini anımsatan bazı hareketler yüzünden parti grubunun gösterdiği adayların seçilemediğini, meclis başkanlığı seçiminin uzadığını ve kuruluş yıldönümü resepsiyonunun ertelendiğini söyledi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in, yüzde 66’lık bir destekle tamamladığı kurultay ardından ortaya koyduğu iyi niyet, yapıcı tutum ve diyalogla konulara çözüm getirme girişimlerini boşa çıkarmaya yönelik davranışları reddettiklerini belirten Hasipoğlu, parti ve üyelerin bunu hak etmediğini kaydetti.

Hasipoğlu, tüm vekillerin şu an oturdukları makamlara UBP’lilerin oyları ile getirildiğini ve vekillerin en asli görevinin meclisi çalıştırıp halk için yasa yapmak olduğunu, bunun sadece UBP’lerin görevi değil, ana muhalefet ve bağımsız vekillerin de görevi olduğunu hatırlattı.

UBP’lilerin, kişileri o makamlara getirdiği gibi, günü geldiğinde o makamlardan almayı da iyi bildiğini vurgulayan Hasipoğlu, “Tarihimiz bunun pek çok örneği ile doludur. Lakin her ne olursa olsun, kol kırılır yen içinde kalır ve UBP yoluna birlik içinde devam eder.” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, partiyi böylesi suni siyasi krizlerle mahkûm etmeye çalışanların büyük bir yanılgı içinde olduklarını artık anlamaları gerektiğini, hiç kimsenin ve hiçbir mevki sahibinin UBP’den büyük olmadığını kaydetti.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Bugün erken seçim için nara atanların iktidar koltuklarına oturdukları gün, ‘tünelin ucunda ışığı göremiyorum’ deyip istifa ettikleri günleri bizler çok yaşadık. Bu vesileyle, UBP’ye gönül veren tüm üyelerimize, teşkilatlarımıza ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür eder, UBP’nin 49 yıllık gururlu yürüyüşünü birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımla, sevgi ve saygılarımı sunarım.”