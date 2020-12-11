Hasipoğlu: UBP’nin dıştan bir ele ihtiyacı yoktur

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin kadın milletvekilleri Resmiye Canaltay, İzlem Gürçağ Altuğra’nın ve Yasemin Öztürk’ten en az birisinin bakan olması gerektiği yönünde kamuoyundan gelen talebin haklı olduğunu söyledi.

UBP’nin Türkiye’deki yönetimlerle her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu, güzel işbirlikleri yaptığını ve bunun sürmesi gerektiğini belirten Hasipoğlu, buna rağmen UBP’nin ülkeyi yönetme aşamasında veya kendi kurultayını yapmak için dıştan bir ele ihtiyacı olmadığını kaydetti. Oğuzhan Hasipoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“UBP, KKTC’nin tecrübeli bir partisidir”

UBP milletvekili, eski Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bazı kişilerin parti içine yönelik Türkiye’den müdahale talebinde bulunduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Oğuzhan Hasipoğlu, Faiz Sucuoğlu’nun kiminle konuştuğunu, bu bilgiyi nasıl edindiğini ve nasıl bir deneyim yaşadığını bilmediğini ama UBP’nin yönetim gerçekleştirmek veya kurultay düzenlemek için dışarıdan bir ele ihtiyacı olmadığını söyledi. Oğuzhan Hasipoğlu, şöyle konuştu: “UBP, Türkiye’deki yönetimlerle her zaman iyi ilişkiler içinde olan bir partidir, uyumludur ve işbirlikleri yapmaktadır. Bana göre de bu işbirlikleri ve iyi ilişkiler devam etmelidir. Ancak UBP’deki herhangi bir milletvekilinin Türkiye’deki yönetime ya da Türkiye’deki bir yöneticiye, milletvekiline veya herhangi bir kadroya, yönetimi gerçekleştirmesi için ihtiyacı yoktur. UBP, KKTC’nin en tecrübeli partisidir, kurultayını yapamayacak durumda değil, er veya geç kurultayını yapacaktır. UBP’nin dışardan bir ele ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum.”

“Üç kadın milletvekilimiz de bakanlık yapabilecek kapasitededir”

UBP’li bazı kesimlerin yanı sıra, diğer kesimlerden de “Neden kabinede bir kadın yok” tepkileriyle ilgili soruyu da cevaplandıran Oğuzhan Hasipoğlu, bunun haklı bir istem olduğunu söyledi. Hasipoğlu, “Bence Resmiye Hanım da İzlem Hanım da Yasemin Hanım da, üçü de bakanlık yapabilme kapasitesine sahiptir. Üçünden en az birisinin bakan olması gerekirdi diye düşünüyorum” dedi.

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11/12/2020 19:09