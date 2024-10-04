Hasipoğlu: ''Uluslararası eşit statümüzü talep etmeye devam edeceğiz''

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Strazburg’da Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde (AKPA) yer alan UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, AKPA’nın yeni Genel Sekreteri İsviçre milletvekili Alain Berset’e, Kıbrıslı Türk vekillerin statüsünün eşitlenmesi çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk Halkı adına 2 sandalye hakkı olmasına rağmen, Kıbrıslı Rum vekillere 4 sandalye verildiğini belirten Hasipoğlu, Kıbrıslı Türk vekillere sadece konuşma ve komitelere katılma hakkı tanınırken, Rum vekillerin oy verme ve öneri sunma hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.

Hasipoğlu, Berset’in genel sekreter seçilmesinden dolayı yaptığı teşekkür konuşmasında Avrupa’nın demokratik değerlerinden bahsetmesine atıfta bulunarak, demokratik hakların her iki halka da eşit verilmesi gerektiğini vurguladı. “Sayısal olarak bizden fazla olsalar dahi, hakların kullanım şeklinin eşit olması gerekmektedir,” diyerek, Kıbrıslı Türk vekillerin uluslararası eşit statü taleplerinden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Genel Kurul salonunda, Kıbrıslı Rum milletvekillerinin “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK)” etkinliğinin sorgulanması ve Kuzey Kıbrıs’taki satışların gayri yasal olduğu yönündeki iddialarına da cevap veren Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının halen gerçekleştirdiği tutuklamaların hukuki dayanağının olmadığını ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek amacının KKTC ekonomisine zarar vermek olduğunu belirtti. Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kabul edilen etkin bir iç hukuk yolu olduğunu vurgulayarak, Rum tarafının hem çözüm planlarına hayır dediğini hem de işleyen bir hukuk mekanizmasının işlevsizliğini iddia ederek meseleyi kişisel ceza davalarına taşıyıp siyasallaştırdığını ifade etti.

“Anlıyorum ki Rum tarafı bu tutuklamaları milli bir mesele haline getirmiş durumda,” diyen Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklerin de bu konuda ciddi bir lobi çalışması yapması gerektiğini belirterek, seslerini Avrupa’da duyurmaya ve haklarını talep etmeye devam edeceklerini söyledi.