Hasipoğlu ve Ece Sucuoğlu, Cypfruvex’teki emekçi kadınları ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Güzelyurt Kadın kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kalkanlı’daki Cypfruvex tesislerini ziyaret etti.

Bakan Hasipoğlu, ziyarette fabrikanın çalışma koşulları hakkında bilgi alarak, çalışanlarla sohbet etti.

Ziyarette konuşan Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, şirket olarak istihdamda bölge kadınlarına öncelik verdiklerine işaret ederek, kadınların bu sektöre de destek vermesinin önemine vurgu yaptı.Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu da ‘kadınlar olmazsa dünya dönmez’ diyerek başladığı konuşmasında kadınların sadece 8 Mart’ta hatırlanmaması gerektiğini, kadınların emeğinin karşılığının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurguladı…

Sucuoğlu, kadının değerinin her gün olduğunu belirterek, hayatın her alanına kattıkları değer için tüm kadınların gününü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, Cypfruvex çalışanı kadınların emekleri sayesinde ülke ekonomisine ve kendi evlerine katkı sağlandığını kaydetti.

Hasipoğlu, güçlü kadının güçlü aile, güçlü ailenin de güçlü bir halk demek olduğuna dikkati çekerek, kadınların bu anlamda KKTC’ye büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.

Bakanlığının sadece çalışma değil aynı zamanda aileden ve sosyal güvenlikten de sorumlu olduğunu belirten Hasipoğlu, iş gücü, iş güvenliği, şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda da kadınlara destek ve 7-24 hizmette olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Cypfruvex çalışanı kadınlara çiçek ve hediye takdim edildi. BRT

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08/03/2022 11:41